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Кремль готовит циничную ложь по украинским пленным: что придумал враг
Враг собирается врать о хороших условиях содержания украинских военнопленных.
Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию по украинским военнопленным, направленную на западную аудиторию. Враг перемещает пленных в лучшие условия для постановочных сюжетов.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.
Россия попытается создать впечатление, что якобы обращается с украинскими военнопленными лучше, чем Украина — с российскими. Для этого враг готовит медиаматериалы, ориентированные, в частности, на западную аудиторию.
«Под это выделенные ресурсы на медиамероприятия, происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия для сьемок соответствующих медийных сюжетов, которые по заданию должны распространяться на западную аудиторию. Также Россия планирует использовать возвращенных из плена россиян для распространения лжи об условиях содержания в Украине», — рассказал Коваленко.
Он отметил, что пропаганда и дезинформация остаются одним из ключевых инструментов России в войне и попытках дискредитировать Украину. В то же время, Киев неоднократно публично демонстрировал условия содержания российских военнопленных, в частности показывал качество питания и бытовые условия.
Несмотря на это Россия, как отметил руководитель ЦПД, будет продолжать распространять ложную информацию и пытаться искажить реальную картину.
К слову, ранее российская пропаганда принялась распространять фейк о том, что Украина якобы перепродает западное оружие и ударные дроны итальянской мафии. По данным ЦПД, цель этой дезинформации — дискредитировать украинский оборонный сектор и подорвать доверие западных союзников.