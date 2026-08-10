Кремль готовит циничную ложь по украинским пленным: что придумал враг

Российская пропаганда

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Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию по украинским военнопленным, направленную на западную аудиторию. Враг перемещает пленных в лучшие условия для постановочных сюжетов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

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Россия попытается создать впечатление, что якобы обращается с украинскими военнопленными лучше, чем Украина — с российскими. Для этого враг готовит медиаматериалы, ориентированные, в частности, на западную аудиторию.

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«Под это выделенные ресурсы на медиамероприятия, происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия для сьемок соответствующих медийных сюжетов, которые по заданию должны распространяться на западную аудиторию. Также Россия планирует использовать возвращенных из плена россиян для распространения лжи об условиях содержания в Украине», — рассказал Коваленко.

Он отметил, что пропаганда и дезинформация остаются одним из ключевых инструментов России в войне и попытках дискредитировать Украину. В то же время, Киев неоднократно публично демонстрировал условия содержания российских военнопленных, в частности показывал качество питания и бытовые условия.

Несмотря на это Россия, как отметил руководитель ЦПД, будет продолжать распространять ложную информацию и пытаться искажить реальную картину.

К слову, ранее российская пропаганда принялась распространять фейк о том, что Украина якобы перепродает западное оружие и ударные дроны итальянской мафии. По данным ЦПД, цель этой дезинформации — дискредитировать украинский оборонный сектор и подорвать доверие западных союзников.

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