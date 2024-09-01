Кремль готовит запасной вариант и может пойти войной на еще одну соседнюю страну – Коваленко

Россия может напасть на Казахстан в случае провала в Украине для "отвлечения внимания".

В России время от времени раздаются угрозы Казахстану о нападении на их страну. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, по состоянию на данный момент это маловероятно, однако в дальнейшем возможно.

Об этом говорится в колонке украинского военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" на OBOZ.UA.

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Он напомнил, что общая граница Казахстана и России составляет 7598,8 километра. Это самая длинная непрерывная граница в мире, а потому "прорыв здесь возможен в любой локации, но не любая для него подойдет".

"Если Россия начнет попытку вторжения в Казахстан, то оно будет осуществляться по классической схеме - вдоль автомобильных трасс и железных дорог. Особенно вдоль последних, которые и должны обеспечивать основную логистику и материально-техническое обеспечение (МТО) войск. В то время как граница с Россией из-за своей длины является уязвимым местом, площадь территории Казахстана является его козырем. Контролировать такие пространства очень трудно, и при грамотно выстроенной обороне будет легче истощить врага, даже если он имеет численное преимущество", - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на истощение РФ войной в Украине, однако армия ВС РФ пока является опасным потенциалом для небольших армий, к которым относится и казахская.

"В среднесрочной перспективе не исключен вариант запуска Кремлем сценария, согласно которому для отвлечения внимания от провала в Украине может быть начата другая война, которая, по мнению военно-политического руководства РФ, гарантирует скорую победу. Угроза такого развития событий вполне реальна и с учетом ряда особенностей Казахстана, в частности его площади. И вполне возможно реализовать ряд украинских решений с куда более высоким КПД. В частности, обеспечение прикрытия границ подразделениями fpv-дронов, а возможно и вообще пойти по пути ВСУ и создать соответственно отдельный род войск", - считает он.

Напомним, в СНБО считают, что Путин готовится к войне еще с пятью странами.

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