Кремль готовится к гибридной войне против Молдовы: аналитики ISW указали на признаки

Кремль активно осуществляет информационные операции против Молдовы, напоминающие тактики, использованные перед вторжениями в Украину в 2014 и 2022 годах. Это вызывает опасения по поводу возможной будущей российской эскалации в отношении Молдовы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров предъявил ложные обвинения в адрес Соединенных Штатов и Европейского союза, утверждая, что они контролируют правительство Молдовы и препятствуют переговорному процессу по приднестровскому конфликту в формате "5+2". Подобные нарративы, развиваемые российскими официальными лицами и провоенными блоггерами, создают информационные условия для оправдания возможной российской интервенции.

"Кремль также обвинил США в организации протестов, вспыхнувших после выхода Януковича из Соглашения об ассоциации с ЕС 2013 года, и заявил, что якобы произошедший после этого "переворот", заставивший Россию ворваться в Крым и начать военные действия на Донбассе в 2014 году, чтобы защитить "выступавших против переворота" и российских "соотечественников за рубежом", — говорится в отчете.

Аналитики предупреждают, что Кремль также использует идею защиты "соотечественников за границей" в отношении Приднестровья, чтобы оправдать свое вторжение в Молдову, подобно тому, как это было с Крымом и Донбассом. Российские действия в Приднестровье, в частности, проведение военных учений, вызывают опасения относительно возможной дестабилизации региона.

Ранее глава Генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что следующей целью России может стать Молдова, если не принять меры и игнорировать напряжение на Западных Балканах.

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