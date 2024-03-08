Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации Молдовы: детали от ISW

Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове. Страна готовится к переговорам о вступлении в Евросоюз и президентских выборах.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW)

Руководитель пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы администрации российского президента Сергеем Кириенко в РФ 7 марта. В то время молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцула в скором времени будет передано в суд.

Гуцул попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Аналитики отмечают, что усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией после недавнего риторического внимания к самопровозглашённому Приднестровью указывает на то, что Москва надеется использовать оба этих региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и последующую поляризацию Молдовы накануне переговоров. и состоявшихся в 2024-м президентских выборов.

Как сообщалось, глава молдавской автономии Евгения Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным и пожаловалась на "притеснения" от Кишинева. Гуцул заявила, что пожаловалась Путину на "беззаконные действия власти в Молдове", которая якобы мстит за "гражданскую позицию и преданность национальным интересам".

Напомним, ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Москва собирается вмешиваться в выборы в их стране. По его словам, разведка располагает "определенными данными" о действиях, запланированных на этот и последующие годы. Это может поставить под угрозу вступление страны в ЕС и вернуть ее в сферу влияния агрессорки России.

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