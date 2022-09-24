Кремль хочет мобилизовать на войну против Украины жителей фейковой Абхазии и Южной Осетии — СМИ

В Кремле планируют мобилизовать на войну против Украины жителей фейковых "республик" из Абхазии и Южной Осетии.
В общей сложности на войну против Украины планируют отправить несколько тысяч мужчин.
Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле.
По данным СМИ, на войну против Украины хотят отправлять не только граждан России и оккупированных районов Украины, но и жителей непризнанных Абхазии и Южной Осетии.
В Кремле хотят забрать на войну несколько тысяч человек.
Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.
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