Кремль хочет получить то, чего раньше не имел: Каллас раскрыла тактику России на переговорах

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас / © Associated Press

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ответила бы президенту России Владимиру Путину, если бы тот ей позвонил по телефону. Также она бы ответила на звонок министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если бы такой разговор стал возможным. В то же время, она подчеркнула, что не поддерживает начало переговоров с Россией на условиях Кремля. Она также отметила, что Москва увеличивает ставки.

Об этом Каллас сказала в интервью финской телерадиокомпании Yle.

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«Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», — сказала она.

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Каллас напомнила, что уже встречалась с Лавровым на международных форумах, в частности, во время АСЕАН и G20. По ее словам, тогда она прямо излагала ему позицию Европейского Союза.

Каллас раскритиковала подход России к переговорам

По словам главы европейской дипломатии, Москва умело ведет переговоры. Она считает, что Россия выдвигает максимальные требования, угрожает и ожидает уступки Западу.

По мнению Каллас, Кремль пытается получить то, чего раньше не было.

Она также скептически оценила работу специальных представителей президента США Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, которые в течение последних 1,5 лет ездили в Москву и Киев и искали пути к миру в Украине.

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По мнению Каллас, в этом процессе должны участвовать люди, лучше понимающие, как действует Россия.

«Это не приведет к справедливому миру»

Каллас заявила, что если цель состоит в скором завершении войны, самым простым способом будет заставить жертву отказаться от того, что она защищает, — своей земли и своих людей.

Однако, подчеркнула она, такой подход не приведет к справедливому и устойчивому миру.

Она также заявила, что Европейский Союз не может быть полноценным посредником между Украиной и Россией, поскольку поддерживает Киев. В то же время напомнила, что во время переговоров будут неизбежно обсуждаться вопросы, решение которых зависит от Европы. В их числе, в частности, судьба замороженных российских активов.

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По словам Каллас, ЕС должен четко дать понять, что такие вопросы не могут решаться только в рамках диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Требования России максимальны. В ответ мы тоже должны говорить о своих максимальных требованиях, чтобы переговорные позиции были сбалансированы», — сказала Каллас.

Напомним, в Москве назвали «хорошей инициативой» предложение президента США Дональда Трампа по поводу «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, однако намекнули, что не согласятся на нее.

Тем временем Дональд Трамп написал, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие.

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