Кремль хочет убить Лукашенко, чтобы заставить его армию воевать против Украины — аналитики RLI

Путин все настойчивее пытается втянуть Лукашенко в войну с Украиной. В свою очередь сам белорусский диктатор хочет избежать такой роли, поэтому Кремль спланировал радикальный вариант привлечения белорусской армии к этой войне.

Россия может ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью получить контроль над его войском и воспользоваться им в войне с Украиной. Анонимные источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

Об этом сообщают аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

По поручению президента России Владимира Путина после его возвращения с последнего саммита ОДКБ российская военная разведка может попытаться в ближайшие дни разработать сценарий, предусматривающий либо покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко, либо его имитацию. Таким образом, РФ хочет окончательно запугать белорусского диктатора и заставить его наконец-то ввести свои войска в Украину вместе с российскими оккупантами.

В российском штабе ГРУ рассматривают сценарий, согласно которому Лукашенко убьют во время операции, в результате чего его обязанности будут возложены на полностью лояльного к России и подконтрольного ГРУ действующего генсека ОДКБ Станислава Зася.

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Согласно российскому плану, Зась объявит о присоединении Беларуси к составу России на правах автономного образования, якобы "для предотвращения военной угрозы, возникающей над Беларусью со стороны Украины и Польши". Снова развернется пропагандистский нарратив о том, что якобы покушение на Лукашенко организовано Вашингтоном.

Аналитики считают, что подобные планы могут свидетельствовать о том, что Москва сейчас видит ОДКБ как неэффективную организацию. Поэтому РФ может попытаться получить полный контроль над государствами-членами ОДКБ, обеспечив их интеграцию в Россию или вынудив присоединиться к новой версии Советского Союза.

Независимо от того, будет ли покушение на Лукашенко удачным или нет, Россия предоставит сфабрикованные "доказательства причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО", что станет формальным поводом для дальнейшего участия белорусских войск в боевых действиях в Украине.

Однако ГРУ все же склоняется к сценарию, согласно которому Лукашенко все же удастся убить и назначить на его место Зася. Аналитики говорят, что белорусский диктатор понимает, кто действительно стоит за попыткой мистификации. Поэтому он использует антиукраинскую и антизападную риторику, чтобы маневрировать, уклоняясь от прямого участия своей страны в боевых действиях.

Однако такой сценарий, считают аналитики, лишит Лукашенко возможности руководить страной, сделает его более уязвимым и запустит процесс отстранения от должности, а страну поглотит Россия. Это может подтолкнуть Лукашенко к войне.

Поскольку российские войска и диверсионные группы уже размещены в Беларуси, у Лукашенко высокий риск потерять должность. Его заменит российский марионеточный лидер, а Россия, вероятнее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к войне. Но страх потерять власть останется ключевой причиной Лукашенко не согласиться на это.

Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин пытается заставить Лукашенко принять участие в войне, тогда как сам белорусский диктатор опасается за собственную безопасность. Он беспокоится, что может стать жертвой этой агрессии.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко отрицал информацию от некоторых западных СМИ, что белорусские войска вскоре вступят в войну против Украины на стороне России. Он заявил, что будто бы никогда не отказывался от участия в так называемой "специальной военной операции", но не будет отправлять в Украину своих солдат.

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