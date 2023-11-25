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Кремль хочет установить тотальную слежку за россиянами через камеры видеонаблюдения — ISW

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Кремль хочет установить тотальную слежку за россиянами через камеры видеонаблюдения — ISW

Кремль / Фото: pixabay.com

Всего в РФ насчитывают примерно 1,2 млн камер видеонаблюдения и половина из них доступна власти.

Кремль хочет получить контроль за всеми системами видеонаблюдения в РФ для усиления репрессий в стране.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

В сообщении указывается, что российское Минцифры инициировало создание единой платформы для хранения и обработки видеоматериалов из всех систем видеонаблюдения в России, стоимость которой составит около $134 млн.

Сообщается, что всего в РФ насчитывают примерно 1,2 млн камер видеонаблюдения и половина из них доступна власти. Российское Минцифры хочет увеличить количество камер до 5 млн. штук к 2030 году. Во все камеры будет встроено программное обеспечение для распознавания лиц и изображений.

Напомним, ранее руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) генерал армии Николай Маломуж заявил, что российскому диктатору Путину нужна какая-то победа до выборов в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин помиловал очередного серийного убийцу-каннибала, чтобы воевал в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
19
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