Кремль хочет вызвать истерику на Западе: в ISW оценили интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, на которое рассчитывала российская пропаганда в предвыборной кампании Путина, в Кремле действительно считают бесполезным для внутренней аудитории. Кремль хочет создать информационные эффекты и истерику на Западе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, это подтвердили российскому оппозиционному изданию "Медуза" источники, близкие к администрации президента РФ. В частности, один из собеседников издания рассказал, что второстепенная цель интервью – показать российской внутренней аудитории, что Путин все еще может формировать глобальный дискурс.

Кремль сосредоточился на том, чтобы представить интервью как "чрезвычайно успешную и популярную попытку России сформировать информационную среду на Западе". В РФ утверждают, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский интерес к интервью Путина "бесспорен" и что Кремль заинтересован в реакции на интервью за рубежом.

Российские чиновники говорят, что у интервью более 60 миллионов просмотров, и утверждали, что мир все больше интересуется мнением Путина и его "правдами".

В то же время, российское интернет-сообщество отметило, что Путин не предоставил ни одной новой информации в интервью Карлсону. Он просто повторил для американской аудитории давние нарративы Кремля о полномасштабном вторжении России в Украину.

Напомним, Путин дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, кто начал войну в Украине, о частном разговоре о фашизме с президентом Украины и назвал виновных в подрыве газопровода "Северный поток".

Кроме того, во время интервью Путин стал рассказывать о борьбе с "нацизмом" в Украине. По его словам, украинцы уважают союзников Адольфа Гитлера.

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