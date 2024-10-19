Некоторые известные люди признались, что им платили за продвижение сериала.

В апреле этого года в США показали сериал из 12 эпизодов в документальном стиле "Зеленский без маски". Он содержал сокрушительную критику Зеленского и комментарии от симпатизировавших России людей. Произошло это, когда Конгресс обсуждал военную помощь Украине.

Об этом пишет AP.

По данным издания, влиятельные консерваторы в социальных сетях раскрутили проект среди миллионов подписчиков.

Среди комментаторов был и Дональд Трамп-младший, старший сын бывшего президента писал в X, Truth Social и Threads:

"Интересно о миллиардах долларов и оружии, которые Конгресс прислал Украине? Посмотрите первую серию взрывного 12-серийного сериала", — говорилось в сообщении.

В то же время многие известные люди, которые распространяли это видео, в прошлом месяце выразили шок, узнав, что продвигали продукцию, тайно финансируемую Кремлем. Некоторые из них признались, что им платили за продвижение сериала.

"Создание "Зеленского без маски" и его вирусное распространение демонстрируют, насколько широко распространяются поддерживаемые Россией взгляды в социальных сетях — тенденция, которая волнует действующих и бывших сотрудников разведки США и экспертов по дезинформации", — пишет AP.

В частности, расследование, изобличающее Сванна, позволяет "понять теневой и прибыльный мир влиятельных политических деятелей, которые не обязаны раскрывать, кто им платит".

Это, в свою очередь, вызывает обеспокоенность прозрачностью политической поддержки в основном нерегулируемой сфере социальных медиа.

Официальные лица США, обеспокоенные тайными попытками России использовать для распространения пропаганды Москвы не знающих об этом американцев.

Напомним, в Украине разоблачили российскую "фабрику фейков", которой руководит заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко.

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