Президент РФ Владимир Путин и патриарх РПЦ Кирилл и патриарх РПЦ Кирилл / © Associated Press

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Кремль использует монахинь в отдаленном монастыре в Балтийском регионе для распространения пророссийской пропаганды в рамках своей гибридной войны против Европы.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на правительство Эстонии.

Эстонские чиновники утверждают, что Пюхтицкий монастырь на востоке Эстонии распространяет пропутинский нарратив о том, что религиозные свободы на Западе находятся под угрозой.

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Монахини Русского православного монастыря ведут постоянный спор с эстонским правительством относительно нового закона, который требует от них разорвать связи с Московским патриархатом — сторонником войны против Украины.

Настоятельница монастыря игуменья Филарета Калатчова обвинила эстонское правительство в попытке заставить отказаться от «нейтральной позиции по геополитическим вопросам».

Позиция правительства Эстонии

Министерство внутренних дел Эстонии отрицает нейтральность монастыря и утверждает, что он является частью тонкой кампании «информационной войны России».

«Монастырь следует рассматривать не просто как религиозное учреждение, но и как символ идеологии „русского мира“ на эстонской земле — идеологии, которую пропагандируют российское государство и Московский патриархат, сочетающий религию, национализм и имперскую ностальгию», — сказал The Telegraph высокопоставленный чиновник эстонского правительства Мартин Тулит.

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Он также напомнил, что патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев), который активно поддерживает войну Путина против Украины, лично назначил нынешнюю настоятельницу в 2011 году. После этого она высказывала нарративы, изображающие историю Эстонии сквозь призму, тесно связанную с официальной позицией России.

В правительстве Эстонии также отрицают, что пытаются закрыть монастырь с помощью нового закона, как предполагают монахини.

«Изменения будут означать, что женский монастырь больше не сможет функционировать как юридическое лицо со специальными привилегиями согласно эстонскому законодательству, если он останется подчиненным Москве. Он все еще может функционировать как религиозная община, хотя и без привилегий религиозного объединения», — пояснил Мартин Тулит.

Что говорит настоятельница монастыря

В интервью газете The Telegraph игуменья Филарета Калатчева решительно отрицала любые связи ее монастыря с промосковским активизмом и настаивала, что ее монахини желают лишь вести жизнь в тихих размышлениях и молитве.

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На вопрос, почему монастырь не может присоединиться к другой православной церкви, такой как Константинопольская, она ответила, что это было бы нарушением канонических правил. «Главное требование этого закона — разрыв канонических связей с Русской православной церковью», — сказала она, добавив, что это было бы «грехом раскола».

На самом же деле эстонский закон, который является центром спора, запрещает церквям иметь связи с любой группой, которая «подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонской Республики.

Московский патриархат считается одной из таких групп из-за его откровенной поддержки вторжения в Украину.

Напомним, недавно суд в Эстонии вынес приговор жительнице Таллинна Светлане Бурцевой, которая сотрудничала с пропагандистами российского медиа-холдинга Russia Today.

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