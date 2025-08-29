ТСН в социальных сетях

Мир
407
1 мин

Кремль массово набирает контрактников: будет ли наступление на Украину

Кремль увеличивает план набора контрактников для «эффективных наступательных действий».

Руслана Сивак
Андрей Белоусов с Владимиром Путиным

Андрей Белоусов с Владимиром Путиным / © Associated Press

Россия увеличила план набора на контрактную службу, чтобы «обеспечить эффективные наступательные действия».

Об этом заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает ТСН.

«Основной вопрос обеспечения наступательных действий остается комплектование войск. Работа в этом направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту, показатели плана выполняются успешно», — заявил Андрей Белоусов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 29 августа, рассказал о ситуации на фронте, предстоящих переговорах с партнерами о гарантиях безопасности и возможности встречи с Путиным, а также объяснил целесообразность увеличения возраста до 22 лет для мужчин, которым разрешен выезд за границу.

Ранее Песков заявил, что российский фюрер Владимир Путин не исключает возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

407
