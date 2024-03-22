Кремль мог намеренно устроить теракт в Москве, чтобы обвинить Украину: эксперт о циничных целях россиян

Теракт с убийством по меньшей мере 50 человек очень похож на террористический акт на Каширском шоссе, который произошел в 1999 году.

Кремль мог умышленно устроить теракт в Москве, который произошел вечером 22 марта, чтобы обвинить в этом Украину и активизировать мобилизацию.

Об этом сообщил доктор исторических наук, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его мнению, теракт с убийством по меньшей мере 50 человек очень похож на террористический акт на Каширском шоссе, который произошел в 1999 году.

“Тогда, напомню, ФСБ взорвали три дома. Сейчас решили ограничиться расстрелом полсотни человек. Главная задача — демонстрация всему миру, что украинцы вроде бы террористы. И, к сожалению, ускорение процессов мобилизации. Российские власти в эйфории и считают, что через несколько месяцев могут сломать Украину. Поэтому нужно придумать такой теракт, чтобы внутри все испугались и даже не пискнули по поводу мобилизации и каких-либо других притеснений”, — рассказал Вадим Денисенко.

Он также добавил, что нас ждут "очень тяжелые несколько месяцев".

"Повторю то, что и говорил раньше: дольше в такой интенсивности их просто не хватит", — отметил Денисенко.

Напомним, что в пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".

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