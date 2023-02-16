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Кремль может готовить провокации "под чужим флагом" внутри страны – польская разведка

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Кремль может готовить провокации "под чужим флагом" внутри страны – польская разведка

Фото: Associated Press

Служба внешней разведки государства-оккупанта распространяет разнообразную ложь.

Российские пропагандистские центры продолжают информационную войну, содержание которой в подготовке провокации – терактов внутри страны.

Об этом сообщил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

"Российские пропагандистские центры продолжают информационную войну, основной вектор которой направлен против союзников Украины. Инсинуации и обвинения в адрес стран НАТО направлены на доверие лживым тезисам и преступным действиям Кремля", — говорится в сообщении.

Служба внешней разведки РФ распространит дезинформацию о якобы причастности военных США к "вербованию боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

Добавим, что главным в принятии решений по войне в Украине остается глава Кремля Владимир Путин. Об этом рассказал Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины". По словам эксперта, уже с начала широкомасштабной войны России против Украины командованием РФ наделало грубые стратегические ошибки.

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Дата публикации
Просмотры
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