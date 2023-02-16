Кремль может готовить провокации "под чужим флагом" внутри страны – польская разведка

Российские пропагандистские центры продолжают информационную войну, содержание которой в подготовке провокации – терактов внутри страны.

Об этом сообщил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

"Российские пропагандистские центры продолжают информационную войну, основной вектор которой направлен против союзников Украины. Инсинуации и обвинения в адрес стран НАТО направлены на доверие лживым тезисам и преступным действиям Кремля", — говорится в сообщении.

Russian propaganda centers continue the information war, main vector of which is aimed at Ukraine's allies. Insinuations and accusations made against NATO countries intended to lend credence to the Kremlin's false theses and criminal actions. pic.twitter.com/0mT6AKDikK — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 16, 2023

Служба внешней разведки РФ распространит дезинформацию о якобы причастности военных США к "вербованию боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

Добавим, что главным в принятии решений по войне в Украине остается глава Кремля Владимир Путин. Об этом рассказал Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины". По словам эксперта, уже с начала широкомасштабной войны России против Украины командованием РФ наделало грубые стратегические ошибки.

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