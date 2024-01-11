Кремль может воспользоваться Приднестровьем, чтобы нанести вред экспорту из Украины — ISW

Москва может воспользоваться Приднестровьем для дестабилизации Молдовы, а также для того, чтобы взорвать украинский экспорт зерна из-за западного побережья Черного моря.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что 10 января агентство Reuters сообщило, что в румынском черноморском порту Констанца 2023-го было отгружено 36 миллионов метрических тонн зерна — это рекордный показатель. При этом около 40 процентов этих поставок составило украинское зерно.

Отмечается, что ISW считает, что Кремль может рассматривать операцию в Приднестровье как альтернативный способ удержать страну от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря.

"Кремль может попытаться использовать операции под фальшивым флагом в Приднестровье, чтобы утверждать, что Россия должна защищать этнических русских и русскоязычных", — говорится в отчете.

Также отмечается, что вероятно, в апреле 2022 и феврале 2023 Москва пыталась создать информационные условия для возможной операции под фальшивым флагом в Приднестровье, но потерпела неудачу частично по экономическим причинам

Напомним, президент Молдовы Мая Санду заявляла, что диктатор РФ Владимир Путин хочет использовать молдован для войны в Украине.

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