Кремль на грани из-за «срыва праздника»: Лавров перешел к новым истерическим угрозам

Сергей Лавров. / © Associated Press

Парад ко Дню победы в Москве уже завтра. Страх чиновников РФ из-за «сорванного праздника» перерастает в истерические и панические угрозы в адрес Украины.

Очередные заявления прозвучали от главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова.

Министр страны-агрессора дерзко и «со всей ответственностью» предупредил, мол, Москва «беспощадно ответит», если будет «сорван праздник Дня победы». Более того, добавил Лавров, «пощады не будет».

Еще дальше в своих заявлениях пошел российский депутат от Сергей Миронов, он нагло назвал путинское «перемирие» на 9 мая «жестом доброй воли».

Очевидно, он забыл о несоблюдении Россией предыдущих «прекращений огня» и отказе от режима тишины от 6 мая, объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским, обвинив Киев в противоположном. Мол, их «фюрер» Владимир Путин «предложил „прекратить огонь“, хотя заранее знал, что Киев не поддержит это».

Кремль в истерике перед 9 мая — последние новости

Немецкое издание Spiegel сообщило, что Кремль внезапно отменил аккредитацию для иностранных СМИ на парад. Среди них ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai и NHK. Мол, «формат информирования изменился из-за сложившейся ситуации».

Кроме того, в России прозвучали угрозы об «ответном ударе по Киеву» ракетой «Орешник». Впрочем, аналитики ISW считают, что Кремль запугивает эскалацией войны, потому что таким образом «фюрер» Владимир Путин пытается замаскировать слабость, которую обнаружили украинские атаки в глубокий тыл РФ.

