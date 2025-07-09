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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Кремль начал грабить частный бизнес России, собирая деньги на войну

Изъятые предприятия продаются новым владельцам, а доходы от продажи поступают в казну государства-агрессора.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Кремль активно прибегает к конфискации активов частного бизнеса в России, чтобы наполнить государственную казну и финансировать военные расходы. Общая стоимость конфискованного имущества с 2022 года достигла 3,9 трлн рублей или 49,5 млрд долларов.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По оценкам юристов московской фирмы «Некторов, Савельев и партнеры», за последний год общая стоимость конфискованных активов утроилась.

Основания для конфискации российские власти придумывают разные — проблемы с приватизацией предприятия, обвинения в коррупции и даже экстремизме или же просто «защита общественных интересов».

Изъятые предприятия продаются новым владельцам, а доходы от продажи поступают в казну государства-агрессора, которая теряет наполнение из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля.

По словам Андрея Яковлева, экономиста и сотрудника Центра Дэвиса Гарвардского университета, конфискация имущества, которое позже перепродается, преследует две цели — создает новый источник доходов для бюджета и «меняет бизнес-элиту таким образом, что ее судьба связана с выживанием режима».

Аналитики отмечают, что увеличение конфискации активов может способствовать укреплению государственных финансов России, но ослабляет устойчивость экономики и опустошает частный сектор, который помог Кремлю выдержать санкции и потрясения после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, нефтяная экономики России пошла на спад из-за санкций, падения цен на нефть и аномального укрепления рубля.

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