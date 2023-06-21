Кремль наносит очередной удар по ЧВК "Вагнер": российский сенатор заявил о победе Шойгу в противостоянии с Пригожиным

Закон о призыве осужденных на службу по контракту не коснется ЧВК "Вагнер".

Конфликт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с российским Минобороны во главе с Сергеем Шойгу завершился так называемой победой последнего. Теперь главарю ЧВК придется снова сконцентрироваться на военных действиях в Африке. А это не исключает его участия в общественной российской политике.

Глава комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал одной из пропагандистских газет, что закон о призыве осужденных на службу по контракту не коснется ЧВК "Вагнер".

"Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о военной службе в ВС России, на ЧВК он не распространяется", - подчеркнул он.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал конфликт предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с российским Минобороны во главе с Сергеем Шойгу. По словам украинского руководителя, как один, так и другой "совершенно работают на РФ". А само противостояние не фейк, блеф или игра на публику. Это вполне реальный конфликт.

Британская разведка также проанализировала, почему российский олигарх, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на обострение конфронтации с Минобороны РФ. Детали противостояния Пригожина и Шойгу ТСН предоставил ранее.

Противостояние между подчиненными Шойгу и Пригожина дошло до того, что вагнеровцы около Бахмута даже вступили в бой с кадровыми военными РФ.

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