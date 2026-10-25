Кремль нашел нового "миротворца": что Дмитриев заявил об Илоне Маске и Starlink

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

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Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал Илона Маска после его заявления об использовании Starlink для наступательных ударов. Российский чиновник назвал американского миллиардера «миротворцем», а сторонников продолжения боевых действий — «поджигателями войны».

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ.

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Дмитриев назвал Маска «миротворцем»

24 октября Илон Маск заявил, что украинские военные якобы использовали Starlink для нанесения ударов беспилотниками, нарушая условия пользования гражданским сервисом. По словам предпринимателя, компания SpaceX ограничила такое использование спутниковой связи.

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В сообщении в соцсети X Кирилл Дмитриев поддержал заявление Маска и назвал его миротворческой позицией.

«Илон — миротворец. Он видит катастрофические последствия эскалационных шагов и понимает корыстные мотивы поджигателей войны, которые продолжают войну нереалистичными решениями, замаскированными обманчивой нравственной бравадой и медиакампаниями», — написал Дмитриев.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Маск, по его мнению, разоблачает ложь приверженцев продолжения войны.

Напомним, Илон Маск подчеркнул, что Starlink является гражданским коммерческим сервисом, который можно использовать для военной инфраструктуры, но не для атак беспилотников.

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«Starlink можно использовать для военной инфраструктуры, но нельзя применять для откровенно наступательных ударов, которые бы сделали его законной целью для ответного удара», — заявил предприниматель.

Маск подчеркнул, что Starlink критически важен для украинской обороны, а его отключение могло бы иметь серьезные последствия для фронта. Предприниматель также уточнил, что его заявления не являются угрозой отключить сервис для Украины.

Как Украина ответила на обвинение Маска

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как «Флэш», опроверг утверждение предпринимателя.

«Украинские военные физически не могут использовать коммерческий Starlink для дальнобойных ударов и ударов средней дальности», — заявил Бескрестнов.

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Он также пояснил, что с начала 2026 для терминалов Starlink над территорией Украины, в частности на временно оккупированных территориях, действуют ограничения скорости перемещения на уровне 70-90 км/ч. Кроме того, по его словам, сервис не работает над территорией России.

Напомним, после введения ограничений на использование Starlink в Украине европейские страны и Канада активизировали поиск альтернатив спутниковой сети SpaceX. Однако полноценной замены Starlink, которая могла бы обеспечить аналогичные возможности связи в короткие сроки, пока нет.

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