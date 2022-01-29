Кремль не исключает отдельной встречи Зеленского и Путина в Пекине

Кремль не исключает отдельной встречи Зеленского и Путина в Пекине

Однако пока в Офисе президента не сообщали о возможном участии главы Украины Владимира Зеленского в церемонии открытия Игр.

Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами — гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. В то же время в Кремле не исключают возможности встречи Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщил пресс-секретарь голоса российского государства Дмитрий Песков, пишет провластное российское агентство ТАСС.

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На вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским во время церемонии открытия Олимпийских игр, Песков ответил:"Сейчас в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем".

Отметим, пока в Офисе президента не сообщали о возможном участии главы Украины Владимира Зеленского в церемонии откритыя Игр в Пекине.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ выступил за создание нового трехстороннего формата переговоров "США – Украина – Россия".

Ранее предложение провести переговоры Путина и Зеленского в Турции от имени Эрдогана озвучил его представитель Ибрагим Калин.

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