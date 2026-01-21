Кремль нервничает: эксперт раскрыл, какие "колоссальные проблемы" заставляют Россию делать ставку на "Орешник"

Владимир Путин / © Associated Press

В конце 2025 Владимир Путин неожиданно вернулся к риторике, которую использовал перед началом полномасштабного вторжения. Глава Кремля снова заговорил о планах захватить так называемую «Новороссию», что свидетельствует об усилении российских ультиматумов.

Об этом рассказал журналист и эксперт-международник Александр Демченко для «24 Канала».

По его словам, нынешние амбиции Москвы распространяются не только на Донбасс, но и на весь Запорожский и Херсонский регионы, а также на серые зоны Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Почему «Орешник» стал не по карману

Несмотря на громкие заявления, реальная ситуация в России ухудшается. Аппетиты Кремля растут обратно пропорционально успехам на фронте и состоянию экономики. Демченко убежден: демонстративные удары, в частности, использование ракеты «Орешник» и атаки на энергосистему, являются признаком слабости, а не силы.

«У Путина колоссальные проблемы. Все эти удары, использование „Орешника“ об этом свидетельствуют. От этого Путина стал отговаривать министр обороны Белоусов, потому что один такой удар стоит дороже, чем защитить несколько регионов России», — отметил эксперт.

По его словам, в ракетах отсутствует ядерный заряд, поэтому их использование является фактически выбрасыванием денег на ветер, что вызывает напряжение даже в высшем военном руководстве РФ.

По словам эксперта, Кремль повышает ставки, осознавая нехватку времени и ресурсов. Статистика свидетельствует о глубоком кризисе мобилизационного ресурса, ведь в Москве количество контрактников упало на 40%. Это происходит, несмотря на рекордные выплаты: «подъемные» достигают 2 миллионов рублей, а годовой доход — 5,5 миллионов.

В семи регионах РФ власти уже отказываются выплачивать обещанные деньги из-за нехватки средств.

Экономическая ситуация также приближается к критическому пределу. «Дыра» в федеральном бюджете превысила 7 триллионов рублей, а многие нефтеперерабатывающие заводы простаивают.

Поскольку достичь капитуляции Украины невозможно, а ресурсов на затяжную войну все меньше, Путин будет вынужден идти на радикальные шаги внутри России.

«Он будет не просто повышать ставки, а вынужденно пойдет на непопулярные для россиян решения. Они будут касаться усиления мобилизации, закрытия границ для военнообязанных», — прогнозирует Демченко.

Эксперт предупреждает, что подобные действия могут спровоцировать реальную смуту среди российского населения. Нынешняя эскалация и заигрывание с Дональдом Трампом — это попытка Кремля удержать ситуацию перед угрозой экономического и политического краха режима.

