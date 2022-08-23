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"Кремль нуждается в мобилизации": Данилов заявил, что ФСБ готовит массовые теракты в России

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"Кремль нуждается в мобилизации": Данилов заявил, что ФСБ готовит массовые теракты в России

Фото: Getty Images

В городах России могут раздаться взрывы, которые приведут к человеческим жертвам.

Их готовит ФСБ России, чтобы "стимулировать" россиян к всеобщей мобилизации.

Об этом в своем твиттере сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

"На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от россии, не воюет с мирным населением", — написал Данилов.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обсудил с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен усиление военной помощи Украине.

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