"Кремль нуждается в мобилизации": Данилов заявил, что ФСБ готовит массовые теракты в России

В городах России могут раздаться взрывы, которые приведут к человеческим жертвам.

Их готовит ФСБ России, чтобы "стимулировать" россиян к всеобщей мобилизации.

Об этом в своем твиттере сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

"На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация фсб серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от россии, не воюет с мирным населением", — написал Данилов.

На Россию падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обсудил с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен усиление военной помощи Украине.

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