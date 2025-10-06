Кремль обсуждает нападение на НАТО: комиссар ЕС предупредил, что Россия уже планирует войну

Солдат НАТО / © Associated Press

Комиссар Европейского Союза по обороне и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс резко прокомментировал угрозу со стороны России, ссылаясь на данные разведки и критикуя слабость НАТО перед атаками беспилотников.

Об этом он рассказал в интервью Wyborcza.pl.

Кубилюс заявил, что доверяет разведслужбам и имеет серьезные основания полагать, что Россия рассматривает возможность эскалации.

"Я доверяю разведслужбам. А немецкая разведка утверждает, что у нее есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, то разве они не планируют нападение?" — спрашивает комиссар ЕС по обороне.

Кубилюс отметил, что последние провокации, когда российские беспилотники были замечены над Польшей, Румынией, а затем над датскими и нидерландскими аэропортами, является способом России "прощупать" Альянс и продемонстрировать его слабости.

Ранее бывший глава военной разведки Финляндии Пекка Товери предупредил, что из-за демонстрации слабости Соединенных Штатов и Запада диктатуры, такие как Россия и Китай, воспринимают это как возможность захватить то, что им нужно.