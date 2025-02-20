Песков не исключил возможность дальнейшего обмена заключенными между Россией и США, отметив, что переговоры продолжаются.

Кремль выразил возмущение из-за высказываний представителей Украины относительно мировых лидеров.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии для росСМИ.

По словам Пескова, украинские официальные лица в последнее время позволяют себе "недопустимые заявления" в адрес руководителей других государств.

"Обычно представители киевского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес руководителей других стран, абсолютно недопустимых. Конечно, для многих глав государств, в отношении которых осуществляются такие высказывания, это абсолютно недопустимо", — сказал Песков.

Также Песков поддержал слова Дональда Трампа о падении рейтинга Владимира Зеленского, назвав этот факт "очевидным".

Напомним, военные киберы выложили поздравления ко дню рождения российского пропагандиста Дмитрия Пескова. И сделали они это в довольно иронической и красноречивой манере.

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