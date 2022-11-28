Кремль обвиняет Украину в несогласии на посредничество Ватикана в переговорах

Папа Римский Франциск говорил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы стать посредником и положить конец войне РФ против Украины.

В Кремле заявили, что приветствуют предложение Папы Римского Франциска предоставить переговорную платформу для переговоров с Украиной, однако обвинили Киев в том, что "его позиция делает это невозможным".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Reuters.

"Конечно, мы приветствуем такую политическую волю, но учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре, которая сейчас есть с украинской стороны, такие площадки не могут быть востребованы", — сказал журналистам Песков.

10 дней назад Папа Римский Франциск в очередной раз подчеркнул, что Ватикан готов сделать "все возможное, чтобы стать посредником и положить конец" войне России против Украины, в интервью итальянской газете La Stampa.

В прошлом месяце он впервые прямо призвал Путина остановить "спираль насилия и смерти" в Украине. В то же время понтифик осудил абстрактных "палиев войны", не уточнив, о ком идет речь.

Напомним, ранее в Ватикане заявляли, что война в Украине является "Третьей мировой".

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