Кремль охотится за дипломатами и военными в Signal: Германия раскрыла масштабную кибератаку
Правительство Германии подозревает российские спецслужбы в масштабной фишинговой атаке на мессенджеры топ-чиновников, дипломатов и военных.
У правительства Германии есть веские основания полагать, что за серией фишинговых атак на мессенджер Signal стоят российские спецслужбы. Главными целями хакеров стали топ-чиновники, дипломаты и военные.
В субботу, 25 апреля, источники в правительстве Германии сообщили агентству Reuters, что за последними кибератаками на высокопоставленных лиц страны, вероятно, стоит Российская Федерация.
Кого избрали мишенью?
Согласно данным расследования, атаки были тщательно спланированы и направлены против критически важных групп влияния:
ведущие политики и государственные деятели;
дипломатический корпус;
высший офицерский состав Вооруженных Сил;
журналисты ведущих медиа.
Предупреждение спецслужб
Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий (BSI) еще в начале этого года обнародовали совместное предупреждение. Спецслужбы зафиксировали аномальную активность в мессенджерах, которую классифицировали как финансируемую и координируемую операцию на государственном уровне.
«Характер атак и выбор целей прямо указывают на заинтересованность иностранного государства в дестабилизации политической ситуации и сборе конфиденциальных данных», — отмечают эксперты.
В настоящее время немецкие власти ужесточают меры кибербезопасности для правительственной связи, поскольку активность российских хакерских группировок продолжает расти на фоне напряженной геополитической ситуации.
Ранее мы писали о том, что пользователи популярного мессенджера Signal, считающегося одним из самых защищенных, все чаще становятся мишенями новой схемы мошенничества. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения, маскируясь под официальную службу поддержки, чтобы украсть доступ к частным перепискам.