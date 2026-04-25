Кремль охотится за дипломатами и военными в Signal: Германия раскрыла масштабную кибератаку

Атака через мессенджер Signal / © unsplash.com

Реклама

У правительства Германии есть веские основания полагать, что за серией фишинговых атак на мессенджер Signal стоят российские спецслужбы. Главными целями хакеров стали топ-чиновники, дипломаты и военные.

В субботу, 25 апреля, источники в правительстве Германии сообщили агентству Reuters, что за последними кибератаками на высокопоставленных лиц страны, вероятно, стоит Российская Федерация.

Кого избрали мишенью?

Согласно данным расследования, атаки были тщательно спланированы и направлены против критически важных групп влияния:

Реклама

ведущие политики и государственные деятели;

дипломатический корпус;

высший офицерский состав Вооруженных Сил;

журналисты ведущих медиа.

Предупреждение спецслужб

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий (BSI) еще в начале этого года обнародовали совместное предупреждение. Спецслужбы зафиксировали аномальную активность в мессенджерах, которую классифицировали как финансируемую и координируемую операцию на государственном уровне.

«Характер атак и выбор целей прямо указывают на заинтересованность иностранного государства в дестабилизации политической ситуации и сборе конфиденциальных данных», — отмечают эксперты.

В настоящее время немецкие власти ужесточают меры кибербезопасности для правительственной связи, поскольку активность российских хакерских группировок продолжает расти на фоне напряженной геополитической ситуации.

Ранее мы писали о том, что пользователи популярного мессенджера Signal, считающегося одним из самых защищенных, все чаще становятся мишенями новой схемы мошенничества. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения, маскируясь под официальную службу поддержки, чтобы украсть доступ к частным перепискам.