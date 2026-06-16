Кремль охватил страх: как Путин «воюет» против собственной элиты и чем это может закончиться для него

Путин и Песков / © Associated Press

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Элита российского президента Владимира Путина стала сомневаться, что «все идет по плану» в войне против Украины, поэтому диктатор использует спецслужбы, чтобы подавить недовольство своего ближайшего окружения.

Об этом пишет El Diario.

Авторы издания отмечают, что разведывательным службам РФ удалось навязать свои методы подавления, по одобрению президента, «одержимого безопасностью», за счет бизнеса и граждан. Однако, несмотря на это недовольство, Кремль не намерен менять курс. Напротив, какие-либо признаки нестабильности становятся для Путина стимулом для дальнейшего усиления полномочий своих шпионов и внутренних репрессий.

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Путин без четкого плана ведения войны

Путин остался без четкого плана войны в Украине. Аналитик Татьяна Станова сказала: «До недавнего времени многие считали, что у Путина есть план, как продолжить войну. Сейчас вырастают сомнения в существовании такого плана. И даже если он существовал, для некоторых это могло бы означать политическое или физическое разрушение».

Российский дипломат Борис Бондарев, изгнанный из страны в 2022 году, в The Moscow Times отметил, что ситуация на украинском фронте и нестабильная экономическая ситуация лишь усиливают это раздражение элиты Путина. Он утверждает, что такие признаки начинают появляться даже в самых «лояльных кругах».

Успехи российских шпионов

В то же время, российские оппозиционные эксперты считают, что Путин все равно выглядит сильным и не имеет стимула отступать от своей политики.

По словам оппозиционного журналиста Андрея Колесникова, снижение популярности президента не влияет на его дорожную карту в «подавлении гражданского инакомыслия и дальнейшем ограничении Интернета». В своей колонке в «Новой газете» он пишет, что большинство населения принимает все, что идет «сверху, Кремль и Лубянка (штаб-квартира ФСБ) рассматривают это как возможность продолжать свою политику».

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Другой журналист Александр Коляндр, военная эскалация позволила ему усилить и узаконить дальнейшее усиление внутренней политики, и это помогает ему перенаправить гнев россиян на Украину.

Наиболее влиятельными в России ФСБ и ФСО. По словам Колиандра, их влияние за последний год расширилось быстрее, чем когда-либо, начиная с начала 2000-х.

Российский эксперт по шпионажу Шон Виссвессер утверждает в своей статье Foreign Policy, что ФСБ и другие службы безопасности стали инструментами сохранения режима Путина.

Бессилие элиты

В издании отмечается, что элита Путина бессильна, чтобы ему противостоять. По словам Колесникова, окружение диктатора начинает ощущать последствия его политики. Он заявляет о новом недовольстве.

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А Бондарев утверждает, что у ФСБ огромные полномочия и колоссальные возможности контроля. Все российские чиновники и бизнесмены боятся прослушивания и слежки со стороны спецслужб. Такая атмосфера давления «разрушает доверие внутри самой элиты, а без доверия невозможно сформировать ни один серьезный заговор или скоординированные действия против режима». Однако, по его мнению, они не смогут превратить это раздражение в политические действия, потому что им не хватает «инициативы, политической воли и организационных механизмов».

Как могут ликвидировать Путина

Ранее Daily Star писало, что Путина могут ликвидировать в результате «дворцового» переворота. Из-за этого страха в Кремле ввели личные обыски, а сам он прячется в эшелонированных подземных комплексах.

Тем временем The Guardian со ссылкой на близкие к Кремлю источники и сотрудников европейской разведки сообщало, что российская элита разочаровалась в Путине, а именно из-за затяжной войны с Украиной, нарастания экономических проблем и интернет-блокировки.

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