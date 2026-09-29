Кремль окончательно отбирает западный бизнес и превращает его в бонусы для элиты

Как Путин использует отток иностранного бизнеса для укрепления своего режима: в СМИ объяснили / © Associated Press

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Кремль продолжает изымать активы работавших в РФ западных компаний, а их бизнес переходит под контроль малоизвестных российских структур и приближенных к власти предпринимателей.

Об этом пишет испанское издание ABC.

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В издании отмечают, что только несколько западных компаний остались в России спустя четыре с половиной года после начала вторжения в Украину. Одной из компаний был французский ритейлер Leroy Merlin, чьи активы были конфискованы неделю назад вместе с активами Nestlé и Auchan.

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Его новым генеральным директором, по данным российской газеты РБК, станет Денис Исаев, сын бывшего депутата Госдумы. Его отец, Ризвангаджи Исаев, занимал должность члена партии «Единая Россия», партии Владимира Путина, с 2007 по 2011 год.

Теперь именно его сын преуспевает с помощью Кремля. Это дело вписывается в стратегию, внедренную российскими властями с начала торговой войны в феврале 2022 года, когда начался отток европейских и американских компаний из РФ.

Западные компании теряют бизнес в России

В последние недели под контроль российских структур попали активы сразу нескольких крупных международных компаний.

В частности, в сентябре российские власти передали во временное управление активы швейцарской Nestlé, французских Auchan и Lemana Pro (бывший Leroy Merlin), а также французской логистической компании FM Logistic.

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Так, Leroy Merlin официально оставалась в стране до декабря 2023 г., когда продала почти все свои акции фирме, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Французская материнская компания сохранила остаточную долю компании (0,007%), которую даже переименовали в России в Lemana Pro. Этот маневр позволил ей остаться на внутреннем рынке, хотя она уже вышла из международных сделок. После экспроприации контроль над российской дочерней компанией перешел в LEV Management, которая, по сообщениям независимых СМИ, была зарегистрирована в 2024 году Андреем Краюшкиным.

За этим именем стоит генерал-майор полиции и бывший высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел России.

Часть активов получают приближенные к Путину олигархи

Подобная схема применяется в России уже несколько лет. Сначала предприятие переводят под государственное или временное управление, после чего его могут передать другой российской компании.

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Якуб Закриев, племянник Кадырова, захватил, например, упаковочный завод AptarGroup (американской компании) и один из самых ценных конфискованных активов — Danone, который позже продал по очень низкой цене.

Активы датского Carlsberg также были переданы российскому менеджменту.

Москва называет это «ответом» Запада

В Кремле утверждают, что передача западных активов является ответом на санкции и замораживание российской собственности за границей.

Международные эксперты объясняют, что такие маневры служат тройной цели для российского режима:

вознаграждают лояльность тех, кто финансирует или поддерживает военные усилия в Украине,

поддерживают военную экономику, сохраняя заводы в рабочем состоянии, но под дружеским контролем,

предупреждают местных владельцев бизнеса, что частная собственность зависит исключительно от благосклонности Путина.

Такие агентства, как Reuters, подсчитали, что западные транснациональные корпорации потеряли почти 94 миллиарда евро за последние годы из-за обесценивания своих активов, утраченных доходов и агрессивных налогов, которые Кремль вводит, чтобы заставить их уйти.

Ранее мы писали, какие украинские предприятия и компании пострадали от российских атак и какие убытки они понесли.

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