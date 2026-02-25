Дмитриев и Уиткофф / © Associated Press

Российский диктатор Путин отправляет на переговоры в Женеву своего представителя по экономическому сотрудничеству, уроженцу Киева Кирилла Дмитриева.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

«Дмитриев планирует прилететь в Женеву в четверг, чтобы продолжить переговоры с американцами по поводу экономического трека», — говорится в сообщении пропагандистов.

В Сети Дмитриева в шутку называют советником по подкупу американцев. Именно Дмитриев уже год пытается убедить Стива Уиткоффа, что Штаты должны отменить санкции против РФ и вернуться к экономическому сотрудничеству. Он обещает Штатам многомиллиардные контракты, в том числе на освоение природных ресурсов российского Севера. Так, по данным украинской разведки, во время визита в США Дмитриев предложил заключить между странами экономическое соглашение на 12 трлн. долларов.

Будет ли Дмитриев участвовать в трехсторонних переговорах в начале марта, пока неизвестно. Но можно предположить, что его присутствие могло бы обеспечить хоть какой либо конструктив в переговорах. В конце концов он хотя бы не читает исторические лекции собеседникам, как это любит делать глава российской делегации Мединский.

Также российские так называемые «либеральные» СМИ утверждают, что между Дмитриевым и главой МИД РФ Лавровым есть непубличный конфликт. Лаврова относят к лагерю так называемых «ястребов», выступающих против прекращения войны с Украиной и любых уступок. Дмитриев якобы не прочь договориться и завершить войну.

Напомним, что Кремль неожиданно сменил главу своей делегации за несколько дней до прошедшей встречи в Женеве. Во главе ее поставили пропагандиста Мединского. Во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля председательствовал Игорь Костюков.