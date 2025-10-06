Кремль ответил, получал ли данные об Украине из китайских спутников

Дмитрий Песков / © Getty Images

Реклама

Кремль, отвечая на вопрос, предоставляет ли Китай спутниковую разведку для Украины, заявил, что у Москва есть собственные возможности.

Об этом пишет reuters со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков ответил на этот вопрос после заявления представителя украинской разведки, отметив, что Москва располагает собственными средствами для обеспечения всех потребностей на поле боя.

Реклама

«У нас есть свои собственные возможности, включая космические возможности, чтобы выполнить все задачи, которые ставит перед нами специальная военная операция», — сказал он.

Это заявление Кремля прозвучало в ответ на утверждение украинской разведки о том, что Пекин передает спутниковые данные для определения стратегических целей, в частности, объектов, принадлежащих иностранным инвесторам.

Напомним, над мероприятием Украины во время удара РФ фиксировали китайские спутники. 5 октября над Львовщиной, на которую пришелся основной удар, пролетело минимум три китайских разведывательных SAR-спутника.