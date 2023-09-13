Кремль планирует новую волну мобилизации: в ISW сообщили подробности

В ближайшем окружении Кремля активно обсуждают необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации в запас в преддверии осеннего призыва, который планируется на 1 октября.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Российские инсайдерские источники безопасности заявили, что некоторые российские чиновники серьезно готовятся ко второй волне мобилизации в резерв и надеются провести еще одну волну мобилизации в резерв осенью.

Аналитики ссылаясь на пропагандистский телеканал, пишут, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. В то же время, хотят провести "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих.

"Эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резерва в ближайшее время. Ранее ISW наблюдал за активизацией дискуссий по подготовке к мобилизации в резерв и спекуляций в преддверии весеннего призыва в начале 2023", — отмечают аналитки Института.

В ISW подчеркивают, что любая новая волна мобилизации резерва зависит от Путина.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия только пугает большой мобилизацией.

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