Кремль предупредил США об ударе баллистической ракетой по Днепру — пресс-секретарь Пентагона

Предупреждение было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до запуска.

США были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта".

Эту информацию подтвердила на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, речь шла об "экспериментальной баллистической ракете средней дальности".

Представитель Пентагона добавила, что эта ракета "была создана на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

В комментарии пропагандистам агентства ТАСС спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва предупредила Соединенные Штаты о запуске так называемой ракеты "Орешник" по линии "российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

"Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", – уточнил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США сообщило, что в последние дни Штаты информировали Украину о том, что Москва готовится запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

В США считают, что эта "экспериментальная ракета" не изменит ситуацию в войне в Украине, поскольку Россия, по всей вероятности, владеет лишь небольшим количеством таких ракет.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру якобы была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". При этом президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

«Это просто нелюди»! Очевидцы об ударе ракетой Рубеж по Днепру

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