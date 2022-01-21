Кремль пригрозил "самыми серьезными последствиями", если США отвергнут их "гарантии безопасности"

Сейчас Кремль ждет письменные предложения США их требования относительно так называемых "гарантий безопасности".

В Кремле опубликовали заявление по результатам переговоров между государственным секретарем США Энтони Блинкена и его коллегой Сергеем Лавровым и пригрозили "самыми серьезными последствиями" в случае невыполнения их так называемых "гарантий безопасности".

Об этом идет речь в заявлении по итогам встречи двух дипломатов на сайте МИД РФ.

"До Энтони Блинкена четко доказано, что дальнейшее игнорирование законных беспокойств Российской Федерации, связанных прежде всего с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будут серьезные", – говорится в заявлении МИД РФ

В российском МИДе заявили, что этого можно избежать, если США не проигнорируют их российские проекты соглашений по гарантиям безопасности в своей письменной уставной реакции, которую Россия ожидает получить на следующей неделе.

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры уже без камер продолжались около двух часов. По результатам переговоров Блинкен отметил, что он объяснил российскому дипломату, что дальнейшие нападения России на Украину, в частности кибернападения, Соединенные Штаты без ответа не оставят. Лавров же назвал переговоры промежуточными, и Россия продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов.

После этого состоялся разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В ходе разговора Блинкен сообщил украинскому министру об итогах переговоров в Берлине, где встречался с главой МИД Германии, и Женеве.

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