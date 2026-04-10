Кремль "пробивает" границы НАТО с моря: подводные лодки нацелили против Британии — ISW

Российская атомная подводная лодка класса «Щука» (название НАТО: «Акула») / © Associated Press

Реклама

Россия активизировала подводный флот для операций вблизи стратегических объектов Великобритании в Атлантике. Аналитики считают, что это часть скрытой фазы «ноль» в противостоянии РФ с НАТО, которая нацелилась на подводную инфраструктуру Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные продолжают проводить скрытые подводные операции вблизи британских оптоволоконных кабелей и трубопроводов в Северной Атлантике. Об этом 9 апреля сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, отметив, что РФ недавно направила в этот район атомную подводную лодку класса «Акула» и два специализированных разведывательных аппарата Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ), которые действовали, в частности, вблизи исключительной экономической зоны страны (ИЭЗ).

Реклама

По словам Хили, подводная лодка класса «Акула», вероятно, использовалась для отвлечения внимания кораблей Королевского флота от двух разведывательных субмарин ГУГИ, которые «некоторое время находились над» объектами критической инфраструктуры Британии.

В то же время министр подчеркнул, что доказательств повреждения кабелей или трубопроводов пока нет, однако Лондон не позволит каких-либо попыток навредить таким объектам.

Хили также уточнил, что британские военно-морские силы отслеживали эти субмарины в течение примерно месяца — вплоть до их выхода из вод британской СЭЗ.

Ранее аналитики ISW сообщали о случаях повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море, происходивших на фоне активизации так называемой кампании «Фаза ноль». Ее Россия использует для дестабилизации Европы, ослабления единства НАТО и формирования политических, информационных и психологических предпосылок для возможного будущего противостояния с Альянсом.

Реклама

Напомним, накануне стало известно, что Британия месяц отслеживала в Атлантике российскую ударную субмарину и два аппарата ГУГИ, способные повредить подводные кабели и трубопроводы. Хили заявил, что благодаря круглосуточному надзору более 500 военных Россию заставили отступить. Несмотря на отсутствие прямых повреждений, активность россиян возле критической инфраструктуры выросла на 30%, что Лондон расценивает как тестирование уязвимостей Запада. Хили предостерег Кремль о серьезных последствиях за любые диверсии.

В то же время 9 апреля польские истребители F-16 второй раз за неделю перехватили над Балтийским морем российский самолет-разведчик Ил-20. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал это провокацией РФ для проверки систем ПВО и подтвердил постоянную боевую готовность войск к защите воздушного пространства.