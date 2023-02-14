"Кремль проверяет единство НАТО": Моравецкий отреагировал на российские истребители у границы Польши

Глава польского правительства уверен, что Путин и Кремль будут и в дальнейшем прибегать к провокациям.

Подлет российских истребителей к границе Польши – это попытка Кремля проверить единство НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

По словам польского главы правительства, этот инцидент с российскими самолетами, которые приблизились к польской зоне ПВО, свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин и Кремль будут в дальнейшем прибегать к провокациям.

"Они проверяют бдительность, проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса", – заявил Моравецкий.

Он отметил, что полякам следует сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, к границам Польши подлетели три российских военных самолета. Их перехватили истребители Нидерландов, которые были присоединены к миссии по воздушной охране РП. Оказалось, что это было три самолета: российский Ил-20м "Кут-А", сопровождавший два Су-27 "Фланкер". Голландские истребители F-35 сопровождали строй издалека и передали партнерам по НАТО.

Позже польское оперативное командование ВС подтвердило информацию и заверило, что в таких случаях это стандартная процедура, и российские самолеты были в международном пространстве, не нарушая границ НАТО.

"Российские самолеты сопровождали немецкий Luftwaffe (Люфтваффе или Воздушные силы Германии). Они пролетели без транспондера", — говорится в сообщении.

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