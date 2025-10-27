Российские захватчики / © Associated Press

Российские социологи получили задачу выяснить, как охотно избиратели готовы голосовать за участников войны против Украины на предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины.

Аналитики указывают, что Кремль готовится к выборам в Государственную думу РФ 2026 года, но сомневается в эффективности включения большого количества военных в партийные списки. Следовательно, социологам поручено проверить, не оттолкнет ли такая стратегия электорат.

В ЦПИ отмечают, что на фоне героизации участников так называемой «СВО» в 2026 году в парламент РФ планируют завести около 70–80 таких «героев». Формально — для «обновления депутатского корпуса», фактически, чтобы удержать под контролем потенциально опасную для режима категорию возвращающихся с фронта людей.

«В Москве хорошо понимают: „ветераны“ — не романтизированные герои, а люди с оружием, в том числе бывшие заключенные, которые могут стать катализатором роста преступности, социальной напряженности и политической дестабилизации и представлять прямую угрозу стабильности путинского режима», — говорится в сообщении.

В ЦПИ считают, что власти РФ надеются с помощью депутатских мандатов сделать этих людей лояльными, а также превратить их в посредников между Кремлем и военными, когда начнут массово возвращаться домой.

Кроме того, как отмечается, включение «ветеранов» в списки должно демонстрировать иллюзию «социального лифта» и мобилизационного подъема. Часть таких кандидатов, по данным ЦПИ, действительно не участвовали в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что санкции США против двух российских нефтяных компаний привели к заметному изменению внешнеполитического тона Кремля.

Мы ранее информировали, что в Кремле растет паника из-за страха российского диктатора Путина потерять власть в результате переворота.