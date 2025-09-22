Кремль проверяет обороноспособность НАТО: ответит ли Альянс решительно

НАТО / © Getty Images

Беспилотники над Польшей, истребители над Эстонией, самолеты-разведчики над Балтийским морем – последние действия Москвы вызвали беспокойство среди союзников США в Европе. Фактически это выглядит как целенаправленная кампания эскалации, цель которой – проверить обороноспособность и политическую решительность НАТО.

Об этом пишет NBC News.

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН будут обсуждать, как альянс будет реагировать на эти нарушения. Официальные лица и эксперты призывают к решительным действиям, предупреждая, что задержки могут придать Путину дополнительную смелость.

Эстония требовала созыва заседания после того, как три российских МиГ-31 без разрешения на 12 минут вторглись в ее воздушное пространство. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это "вопиющим, безрассудным и грубым нарушением международного права". Кремль, в свою очередь, отрицает какие-либо нарушения.

НАТО пока сдержанно реагирует: большинство шагов ограничивается переговорами и мониторингом. В Вашингтоне подтверждают готовность защищать "каждый дюйм территории НАТО". Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула: "Наш альянс оборонный, но мы готовы защищать воздушное пространство и территорию НАТО. Если нам нужно противостоять самолетам, действующим без разрешения, мы это сделаем".

Одновременно на востоке Европы продолжаются операции по перехвату российских самолетов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что Москва стремится действовать на грани красной линии, в то же время ослабляя поддержку Украины. Владимир Зеленский готовится представить позицию Украины на Генеральной Ассамблее ООН в надежде укрепить международную поддержку.

Европейская безопасность нуждается в быстрых и четких решениях, но заседание Совета Безопасности ООН не позволяет действовать эффективно, ведь Россия имеет право вето, пояснил Кир Джайлс, старший аналитик Chatham House.

По его словам, в отсутствии надежного изменения позиции США необходимо создать "коалицию способных и решительных" европейских государств, готовых гарантировать безопасность Украины и действовать на практике.

Премьер Польши уже заявил, что страна без колебаний будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и несут угрозу. В менее очевидных случаях решения нуждаются в осторожности и уверенности в поддержке союзников, подчеркнул Дональд Туск.

Аналитики предостерегают: колебания и неопределенность могут быть опаснее решительных действий. "Европа и НАТО должны продемонстрировать свободу и дать четкий ответ России", - отметил Мориц Брейк из Центра перспективных исследований безопасности.

По его мнению, эффективная стратегия будет включать в себя не только перехват российских самолетов, но и применение боевых истребителей, способных оперативно сбивать нарушителей воздушного пространства. В качестве примера Брейк напомнил 2015 год, когда Турция сбила российский самолет, и Москва не прибегла к военным действиям.

“Неопределенность гораздо опаснее решительных шагов”, — подчеркнул эксперт, предостерегая, что колебания в ответах НАТО могут лишь поощрить новые провокации Москвы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО и Соединенное Королевство готовы защищать воздушное пространство Альянса в случае нарушений со стороны России.