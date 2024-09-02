Кремль проводит внутренние операции, направленные на нормализацию войны в обществе – ISW

Российское общество в целом не испытывает усталости от войны.

Отказ Кремля полностью перевести общество в РФ на военное положение и внутренние информационные операции, направленные на нормализацию войны в обществе, пока смягчают усталость от войны внутри страны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Недавние соцопросы в России свидетельствуют о том, что украинское вторжение в Курскую область еще не ухудшило внутреннюю поддержку войны против Украины и что поддержка россиянами войны остается высокой с 2022 года.

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Так, 30 августа российская аналитическая организация "Левада-Центр" обнародовала результаты ежемесячного опроса. По его результатам, около 78% респондентов поддерживают российские военные операции в Украине – это больше по сравнению с 75% в июле и 77% в июне.

Опрос "Левада-Центра" демонстрирует, что самая низкая поддержка россиянами войны в Украине была в феврале 2022 года — 68% респондентов поддерживали войну. Поддержка войны среди респондентов не опускалась ниже 70% с марта 2022 года.

"Левада-Центр" также спросил респондентов об украинском вторжении в Курскую область. Выяснилось, что 91% опрошенных озабочены военными операциями Украины на территории России.

Кроме того, по результатам опроса, 57% россиян не ожидают второй волны мобилизации, а 60% не видят необходимости во второй волне мобилизации в ближайшие месяцы. Эти оба показателя снизились с 65% и 69% соответственно.

"Данные опроса "Левада-Центра" свидетельствуют о том, что отказ Кремля полностью перевести российское общество в целом на военное положение и внутренние информационные операции Кремля, направленные на нормализацию войны в российском обществе, пока смягчили усталость от войны внутри страны, а украинский вторжение в Курскую область этого мышления не изменило", – говорится в отчете ISW.

"Тот факт, что российское общество в целом, кажется, не испытывает усталости от войны, вероятно, придает Кремлю гибкость в разработке стратегии ведения длительной войны на истощение против Украины", – пришли к выводу аналитики.

Напомним, накануне в отчете ISW сообщалось, что украинская операция на Курщине подорвала рейтинги Владимира Путина.

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