Кремль пытается подружиться с террористами Талибана: в чем причина — The Times

В Талибане заявили, что исключение их из черного списка является "хорошим шагом со стороны России".

Россия пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан, захватившей власть в Афганистане. Представителей "Исламского Эмирата Афганистан" пригласили на четырехдневный форум в российском городе Казань (столице Татарстана), где будет выступать президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает The Times.

Талибан в РФ также может быть исключен из списка террористических организаций. В Талибане заявили, что исключение их из черного списка является "хорошим шагом со стороны России".

"Мы хотим дипломатических отношений со всеми странами и сотрудничества в экономическом секторе. Что касается инвестиций, шаг Москвы позволит каждой стране приехать и инвестировать сюда", — сказал изданию представитель Талибана Забиулла Муджахид.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров описал лидеров Талибана как "здравомыслящих людей", а спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости диалога с террористами, которые, по его словам, фактически являются властью в Афганистане.

"Это страна, которая рядом с нами, и мы так или иначе общаемся с ними. Нам нужно решать срочные вопросы, для этого также нужен диалог, поэтому мы в этом плане общаемся с ними, как практически со всеми — они де-факто власть в Афганистане", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков не уточнил, какие вопросы Россия хочет обсудить с талибами. Однако его комментарии прозвучали менее чем через две недели после того, как террористы из группировки ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Москве.

ИГИЛ-К является заклятым врагом Талибана и обвиняет его лидеров в отношениях с "неверными". Талибан в свою очередь ранее обещал остановить "террористические группы", наносящие удары за пределами своих границ.

Напомним, в России на официальном уровне хотят снять с движения Талибан статус террористической организации. Этот вопрос сейчас прорабатывают МИД страны-агрессора совместно с Минюстом и другими ведомствами.

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