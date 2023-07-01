Кремль пытается поглотить "империю Пригожина": от частных армий до "фабрики троллей"

Кремль начал трудную задачу по демонтажу и установлению контроля над разветвленной "империей" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая включает не только теневую наемную армию, но и пропагандистские СМИ и "фабрику интернет-троллей", печально известную вмешательством в выборы в Соединенных Штатах.

Об этом пишет в субботу, 1 июля, издание Washington Post.

Большие проблемы маленького бунта

После неудачного "путча" бизнесы Пригожина уже начали разрушаться, а его медиа-империя развалилась первой. Но управление роспуском, реструктуризацией или поглощением его деятельности явилось проблемой для российского правительства. В Африке, например, Россия пыталась заверить лидеров, полагавшихся на ЧВК "Вагнер", что фирма продолжит работать, но не ясно, как это будет происходить, поскольку Пригожина отрезали от потока государственных средств, финансировавших его на протяжении десятилетий.

Также читайте Кремль наносит очередной удар по ЧВК "Вагнер": российский сенатор заявил о победе Шойгу в противостоянии с Пригожиным

Сложности добавляет теневое финансирование, которое использовал Пригожин — отчасти из-за того, что некоторые его предприятия были незаконными. Многие работали только на наличной основе с "черной бухгалтерией", о чем свидетельствуют миллиарды рублей, найденные в фургонах возле штаб-квартиры ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге и конфискованные правоохранительными органами после мятежа.

“Пригожин – это не только “группа Вагнера”, он представляет структуру, пытающуюся работать на идеологическом фронте, на политическом фронте и так далее. Все это работает в тесной экосистеме с другими сторонами его бизнеса", — сказал изданию Денис Коротков, российский журналист-расследователь, первым рассказавший о наемниках ЧВК "Вагнер".

Конец медиаимперии

Пригожин руководил медиагруппой "Патриот", сетью сайтов и блогов, расширявших его обмен сообщениями на онлайн-платформах и процветавших благодаря приложению Telegram. Это позволило Пригожину и ЧВК "Вагнер" повысить свой публичный имидж, критиковать военных лидеров за плохое руководство войной и т.д.

В медиаимперию Пригожина также входила печально известная фабрика троллей, сотрудники которой попали под санкции Соединенных Штатов за вмешательство в выборы. Эти усилия переросли в новые проекты, такие как Cyber Front Z, вербовавший людей для публикации пророссийских комментариев во время обсуждений войны в Украине на многих популярнейших онлайн-платформах мира.

После восстания сайты Пригожина были быстро выведены из строя российским интернет-надзорным органом Роскомнадзором. В пятницу вечером главный редактор главного сайта группы "РИА ФАН" Евгений Зубарев объявил о прекращении работы всей медиагруппы.

Что будет с наемниками

Вербовщик ЧВК "Вагнер", с которым связалась The Washington Post, сказал, что группа не планирует подписывать контракты с Министерством обороны России, и что активный набор продолжается. Вербовщик также опроверг информацию о переезде группы в Беларусь.

Ранее денежным обеспечением групп наемников ЧВК "Вагнер" занималась основная компания Пригожина "Конкорд" и ее дочерние компании. Они предоставляли продукты питания и другие услуги почти наверняка по завышенной цене, а затем использовали избыток доходов для финансирования неофициальных мер, в том числе для содержания групп наемников.

По признанию самого Путина, в прошлом году этот бизнес Пригожина получил не менее 1 миллиарда долларов через государственные контракты, чтобы накормить десятки тысяч солдат на передовой в Украине. Эти договоры с публичным питанием являлись главным средством финансирования российским государством Пригожина и его операций.

Заменить поставщика такого масштаба будет сложно, особенно в условиях, когда российские боевики пытаются отразить украинское контрнаступление. Любой дефицит доходов от общепита может иметь эффект домино на остальных операциях, возлагаемых на эти денежные потоки.

Хотя Путин заявил, что бойцам "Вагнера" разрешат присоединиться к Пригожину в Беларуси, первые признаки свидетельствуют о том, что группа наемников, вероятно, будет резко сокращена. Путин фактически предложил бойцам "Вагнера" три варианта: пойти за Пригожиным в изгнание, присоединиться к регулярным войскам России или возвратиться домой.

Кто заменит "вагнеровцев" в Африке

У России есть и другие частные военные компании, но, кажется, ни одна из них не способна заменить группу "Вагнера" в Африке, где годами она служила неофициальным продолжением усилий Кремля, направленных на уменьшение влияния Соединенных Штатов и Европы.

Нет никого. Технически можно было бы найти другого субподрядчика, но там у Пригожина был вес и калибр. Любой, кто попытается туда войти, скорее всего, начнет с хищения финансирования, а затем будет разрублен где-то в джунглях”, — уверяет журналист-расследователь Коротков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что африканские страны сами решают, хотят ли они продлевать контракты с ЧВК "Вагнер" по безопасности.

Однако именно Пригожин был тем клеем, который скреплял его пеструю империю.

"В отсутствие самого Пригожина группа "Вагнера" либо перестанет существовать, либо переродится во что-то совсем другое, неспособное к тому же уровню деятельности", — сказал Коротков.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей началась физическая ликвидация наемников ППК "Вагнер". Такой приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу на следующий день после неудачного "бунта Пригожина" — 25 июня.

Читайте также: