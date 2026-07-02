Кремль пытается втянуть Беларусь в войну: появился новый фейк об "атаке украинцев"

Путин пытается втянуть Беларусь в войну / © ТСН.ua

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Российские власти продолжают информационные провокации, распространяя ложные сообщения о якобы нападениях Сил обороны Украины на белорусские пассажирские автобусы, чтобы склонить Минск к непосредственному участию в войне.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своём Telegram.

По его словам, на этот раз российская пропаганда обвинила украинских военных в нападении на автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, который находился вблизи границы Беларуси и России в направлении Брянской области.

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«Россия продолжает устраивать провокации и распространять ложь о якобы наших нападениях на белорусские пассажирские автобусы», — подчеркнул Коваленко.

Обозреватель обратил внимание на то, что, как и в предыдущем случае с якобы ударом по автобусу с белорусскими детьми, никаких убедительных доказательств обнародовано не было. По его словам, российская сторона ограничилась лишь аудиозаписью, не предоставив ни фото-, ни видеоматериалов.

Ранее украинский Центр по противодействию дезинформации и Генеральный штаб ВСУ уже опровергали аналогичные заявления Москвы, назвав их информационной операцией, направленной на оказание давления на Минск.

По мнению Коваленко, истинная цель таких провокаций заключается в попытке осуществить стремление Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины.

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«Путину не удается втянуть Беларусь в войну против Украины, а очень хочется», — отметил он.

Коваленко добавил, что белорусское общество не поддерживает военную агрессию против Украины, а самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пытается сохранить пространство для маневра благодаря контактам с Китаем и США.

«Поэтому Россия и устраивает провокации „под чужим флагом“, пытаясь всколыхнуть общество Беларуси и Лукашенко, чтобы прихоти Путина нашли поддержку. Не получится, провокации дешевые, в духе российских бездарных артистов в погонах», — подытожил обозреватель.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обвинила Россию во лжи относительно якобы «удара» украинских БПЛА по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. СБУ перехватила российский документ, который это опровергает.

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Впоследствии в Беларуси выступили с новым заявлением об ударе дрона по автобусу с детьми. Предполагается, что это сделал тот, кто стремится спровоцировать конфликт между Беларусью и Украиной.

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