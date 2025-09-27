Кремль расширяет гибридные атаки против Европы: Запад срочно строит "стену дронов"

Запад усиливает оборону на фоне российской угрозы / © ТСН.ua

Реклама

Кремль расширяет свою гибридную кампанию с целью дестабилизировать Запад и парализовать способность европейских правительств быстро реагировать на угрозы. На фоне беспрецедентных нарушений воздушного пространства и актов саботажа европейские лидеры срочно пересматривают масштабы угрозы и усиливают оборону.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Тестирование НАТО и цель Кремля

Как отмечает издание, конечная цель кремлевского диктатора Владимира Путина взорвать социальную стабильность в Европе и ослабить ее способность быстро реагировать на кризисы. Действия России являются скоординированной попыткой проверить реакцию на ряд методов саботажа против НАТО.

Реклама

Это гибридное наступление происходит в уязвимый момент для Европы, поскольку континент столкнулся с риском «отстранения США», что может побудить Москву испытать готовность Европы.

«Россия тестирует ЕС и НАТО — и наш ответ должен быть твердым, единым и немедленным», — заявил еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс.

По словам одного из источников издания, Россия также стремится развить способность совершить достаточно большую атаку, которая сможет парализовать Европу.

От самолетов-истребителей до вмешательства в выборы

Действия Кремля уже вышли за рамки украинского поля боя, где война продолжается уже четвертый год, охватив ряд провокаций:

Реклама

Нарушения воздушного пространства: истребители над Эстонией и рой беспилотников в Польше. Дроны-шпионы: вероятные дроны в Дании, что привело к приостановке авиасообщения в регионе. Вмешательство в выборы: активизация киберопераций и дезинформации в Молдове в преддверии выборов, чтобы сорвать ее евроинтеграционный путь.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал вторжение дронов в Дании «очень тревожными», поскольку их сложнее отследить, чем пилотируемые самолеты. А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала общественность готовиться к большему количеству гибридных атак, назвав Россию главной угрозой безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский также отметил стратегический риск.

«Европа не может позволить себе потерять Молдову. Он [Путин — ред.] не будет ждать окончания войны в Украине, он будет пытаться найти слабые места в Европе, в странах НАТО — он будет пытаться это сделать», — предупредил Зеленский.

Европа готовит «стену дронов»

В ответ на эскалацию министры обороны стран восточного фланга ЕС ускорили инициативу по созданию так называемой «стены дронов» (drone wall) для улучшения безопасности и противодействия гибридным угрозам.

Реклама

НАТО также активизировала работу по усилению противовоздушной обороны. По словам еврокомиссара Кубилюса, значительная часть этой новой системы защиты может быть развернута в течение года.

Напомним, немецкие военные признались, что на фоне новых инцидентов с российскими дронами в Европе, действующее законодательство фактически запрещает Бундесверу сбивать такие воздушные цели . Несмотря на то, что некоторые законодательные изменения были приняты еще в начале года, из-за политических изменений в стране они до сих пор не вступили в силу.