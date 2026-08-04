Кремль расширяет свой "теневой флот" прямо под носом у европейцев - Financial Times

Теневой флот РФ (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия наращивает «теневой флот» танкеров для перевозки сжиженного природного газа, скупая подержанные суда и вводя в эксплуатацию первые газовозы собственного производства. Так, Москва готовится к запрету импорта российского СПГ в Евросоюз, который должен заработать в 2027 году.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Windward и Kpler.

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За последние шесть месяцев, по меньшей мере, восемь проданных на вторичном рынке газовозов начали перевозить российские грузы. Общее количество связанных с РФ судов достигло 25, включая два новых танкера, построенных на верфи «Звезда».

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Расширение флота может помочь России сохранить экспорт после ужесточения санкций. Подобную схему Москва уже использует для торговли нефтью, сформировав флот из более чем тысячи танкеров, работающих без западного страхования.

Россия готовится к запрету ЕС

В первой половине года страны ЕС закупили почти всю продукцию завода Ямал СПГ. Однако с 2027 года импорт российского сжиженного газа в Евросоюз должен быть запрещен.

Отдельные предприятия уже находятся под санкциями, в частности, проект «Новатека» «Арктик СПГ-2».

По данным Kpler, четыре недавно приобретенных Россией газовоза уже перевозили грузы из связанных с подсанкционными предприятиями хабов. Они перешли под российский флаг и получили названия "Космос", "Орион", "Меркурий" и "Луч".

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Россия также построила два первых собственных газовоза. Один из них – «Алексей Косыгин» – перевозит продукцию «Арктик СПГ-2». На верфи «Звезда» строят еще четыре судна, тогда как поставка шести газовозов ледового класса из Южной Кореи заблокирована санкциями.

Как работает «теневой флот»

Газовозы преимущественно принадлежат связанным с Россией компаниям, зарегистрированным в Дубае, Гонконге и Сингапуре. Суда используют удобные флаги, выключают навигационные сигналы и перегружают СПГ с одного танкера на другой, чтобы скрыть происхождение груза.

В то же время, создать теневой флот газовозов сложнее, чем нефтяных танкеров. Такие суда стоят около 300 миллионов долларов и нуждаются в специальных системах, хранящих газ в жидком состоянии при температуре минус 162 градуса.

Кроме того, для работы в Арктике России необходимы танкеры ледового класса.

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Москва зависит от иностранных технологий

Дальнейшее строительство газовозов в РФ усложняет зависимость от французской компании GTT, производящей специализированные системы герметизации. В 2023 году она прекратила сотрудничество с Россией из-за санкций ЕС.

Даже создание собственного аналога потребует длительного согласования международными регуляторами. Поэтому эксперты ожидают, что Москва продолжит покупать подержанные газовозы на вторичном рынке.

Китай остается единственным покупателем продукции подсанкционного «Арктик СПГ-2». Для ее перевозки Россия использует 11 судов, все из которых находятся под санкциями США.

Напомним, итальянские военные при поддержке союзников провели новую операцию против судна российского "теневого флота" в Средиземном море. Спецназовцы высадились с вертолета на танкер Toa Payoh, находящийся под санкциями Европейского Союза. Операция прошла при поддержке греческого военного корабля и польского морского патрульного самолета.

Напомним, французские военные перехватили танкер Deliver, который принадлежит так называемому «теневому флоту» России и помогает Москве обходить санкции и финансировать войну против Украины.

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