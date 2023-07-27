Кремль разослал "методичку", в которой Украину назвали "сатанинской", а Польшу "исконно русской"

Кремль разослал российским пропагандистам "методичку", как нужно освещать годовщину Крещения Руси 28 июля.

Об этом сообщает издание Meduza, которое ознакомилось с документом.

В тексте указывается, что пропаганда должна рассказывать русским о том, что Крещение Руси стало "точкой становления государственности" России. Кроме того, пропагандисты должны рассказывать, что только "общая вера позволила восточнославянским племенам стать единым народом".

Также в документе указываются и "противники России", якобы всегда "боровшиеся" с православием на территории Украины, Беларуси и Польши.

О Польше в документе указывается, что "Польские короли насаждали католицизм и униатство на изначально оккупированных российских территориях, чтобы раздробить народ и покорить его себе".

Отметим, что это уже не первый раз, когда россияне начали посягать на земли Польши. В частности, недавно диктатор Путин заявил, что "Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним ". Вместе с тем, Путин не напомнил, что СССР вместе с нацистами напали на Польшу в 1939 году и проводили братские парады на территории разделенных государства.

Особое внимание в методичке уделено Украине. В нем указано, что официальный Киев нужно называть "вероотступническим режимом", который борется против Украинской православной церкви (Московского патриархата – ред.), чтобы "уничтожить духовные связи братских народов". Вместе с тем в тексте не указывается, что совсем недавно Россия ракетными обстрелами разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Также в методике указывается, что российские захватчики, как и напали на Украину, убивают детей и насилуют женщин, на самом деле "борются с новым сатанинским режимом".

"Нацистские сатанисты укрепились в святом российском городе Киеве, где Русь приняла крещение. Россия встала на защиту православной веры и громит на фронтах неонацистов, поклоняющихся оккультным идеям Гитлера и Бандеры", — говорится в документе.

Кроме того, авторы методички хотят, чтобы россиянам навязывали мнение, что именно Путин "вернул России миссию защитницы православной веры".

Источники издания в Кремле сообщили, что это не случайность, Путин в дальнейшем будет упоминаться все чаще во всех областях деятельности РФ в рамках подготовки к выборам.

"Это нужно для избирательных кампаний. Президента будут увязывать с каждым событием. Чтобы его имя всегда звучало", — сказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин заявил о создании военного формирования Польши, Литвы и Украины для предстоящей оккупации последней.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Республика Польша вызовет посла РФ в МИД после слов российского диктатора Путина, что Сталин якобы "подарил" Польше земли.

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