Кремль рекордно увеличил оборонный бюджет для продолжения войны — аналитики ISW

Российский президент-диктатор Владимир Путин подписал бюджет страны на 2024 год. Он значительно увеличивает федеральные расходы, а также включает в себя рекордный уровень расходов на оборону.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в российском бюджете-2024 госрасхода составляют 412,5 млрд долл., а дефицит бюджета – 9,5 млрд дол. Сообщается, что Кремль планирует потратить около 157,5 млрд долларов. на оборону и правоохранительную систему, составляющую 39% всех расходов федерального правительства.

По ISW, в нынешнем году Министерство финансов РФ выделило на оборону 72,1 млрд дол. Впрочем, эта сумма, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена.

Если опубликованные данные правдивы, то более трети федерального бюджета будет направлена на оборону, а это рекордный уровень российских оборонных расходов. Аналитики отмечают, что бюджет РФ не покрывает все расходы на армию и силовиков, часть финансовой нагрузки возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры.

По мнению аналитиков ISW, Кремль планирует направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону для поддержания вторжения в Украину.

Как сообщалось, российская нефтяная компания "ЛУКойл" заработала миллиард евро в Болгарии. Между тем, Европейская комиссия проведет расследование по переработке российской нефти в Болгарии.

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