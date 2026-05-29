Кремль решил снести Пашиняна и завезти в Армению 100 тысяч своих "избирателей" - Reuters

Никол Пашинян и Путин / © primeminister.am

Российские чиновники обсуждали возможность перевозки до 100 тысяч проживающих в РФ армян для участия в парламентских выборах в Армении и голосования против действующего премьера Никола Пашиняна.

Об этом говорится в материале Reuters на основе интервью пяти западных разведчиков и документов

Усилия РФ накануне выборов включали дезинформационные кампании в пользу пророссийских кандидатов и схему перевозки десятков тысяч российских армян для влияния на голосование.

По словам трех западных чиновников, кандидатом-фаворитом Москвы является Самвел Карапетян — миллиардер, который находится под следствием за якобы призывы к свержению правительства.

В октябре Кремль создал подразделение «Управление стратегического сотрудничества и партнерства», которое, по словам четырех источников, контролирует операции по влиянию в Армении.

По словам пяти источников, российские чиновники в последние месяцы обсуждали отправку проживающих в России армян для голосования за оппонентов Пашиняна.

Один источник — американский чиновник — отметил, что количество людей, которых Москве удастся перевезти, являются предметом дискуссий в разведывательном сообществе. Однако, по словам источника, разведчики серьезно относятся к этой идее. Армяне регулярно путешествуют между странами, и ежедневно улетают десятки рейсов.

По словам трех источников, российские власти подсчитали, что перевозка 100 тысяч избирателей обойдется примерно в 50 миллионов долларов. Эти должностные лица добавили, что к середине мая Кремль определил квоты на количество армян, которых должен прислать каждый регион, и попросил администраторов отчитываться о ходе подготовки.

Агентству не удалось установить, реализуется ли такой план и хватит ли этого, чтобы преодолеть значительный разрыв между лидерами на выборах.

Опрос, проведенный в начале этого месяца, показал, что партия Пашиняна «Гражданский договор» займет первое место, набрав около 30% голосов. С результатом около 6% партия Карапетяна «Сильная Армения» заняла второе место среди многочисленных конкурентов.

Российские чиновники также усилили существующие кампании по дезинформации, чтобы дискредитировать правительство Пашиняна. Россия поддержала онлайн-кампанию, в рамках которой были распространены ложные обвинения в коррупционном земельном соглашении с участием Пашиняна и американских сенаторов.

Одно европейское чиновник отметил, что в этих кампаниях вовлечена связанная с Кремлем сеть ботов под названием Storm-1516, участвовавшая в попытках вмешательства в недавние выборы в США.

Три источника сообщили, что Кремль привлек российские политические консалтинговые компании и аналитические центры, в частности, Social Design Agency (SDA), на которую наложены санкции в Европейском Союзе и Великобритании за распространение дезинформации с целью подрыва поддержки Украины.

Агентство посмотрело пять русскоязычных документов, которые, по словам источников, были составлены SDA. В одном из документов предлагалось создать СМИ под названием «Ереван-1» для российской диаспоры в Армении с целью распространения «негативного отношения» к Пашинян. В частности, планировали распространять «основной нарратив», что «Армения может преуспевать только в тесном союзе с Россией и под ее защитой».

В документе содержалась оценка, что российские армяне могут сыграть решающую роль в выборах, если «будет обеспечена высокая явка среди них».

Лидер России Владимир Путин не скрывает своего недовольства изменением курса Пашиняна, который все более активно сотрудничает с государствами Запада.

Лукашенко атакует Пашиняна, а Трамп его поддержал

Напомним, президент США Дональд Трамп публично объявил о полной поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский лидер также объявил: «Сделаем Армению снова большой». Об этом он написал в соцсети Truth Social. В своем сообщении Трамп охарактеризовал Пашиняна как «прекрасного друга и лидера», который «делает свою страну сильной, богатой и чрезвычайно безопасной».

Кроме того, он упомянул о поездке госсекретаря США Марко Рубио в Армению, а также о воплощении проекта транзитного коридора Маршрут Трампа ради международного мира и процветания.

«По этим причинам у Николая моя полная и бесспорная поддержка на переизбрание 7 июня 2026 года», — отметил глава Белого дома.

Ранее Пашинян резко отреагировал на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что «Армения никому не нужна». Премьер заявил, что Ереван меняет внешнеполитический курс и не будет больше полагаться на одного союзника, транспортный путь или энергетический канал. Ереван не планирует выходить из ЕАЭС, но параллельно внедряет европейские стандарты. Пашинян подчеркнул, что Армения превратилась в «перекресток мира», а окончательный выбор в будущем будет принимать ее народ, несмотря на предыдущие угрозы России применить против страны «украинский сценарий» в случае курса на вступление в ЕС.

