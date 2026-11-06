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Дата публикации
Категория
Мир
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Кремль снова пошел на конфликт с Японией: Путин "отжал" заводы Japan Tobacco в РФ

Правительство Японии выразило решительный протест Кремлю и требует немедленно вернуть четыре завода табачного гиганта Japan Tobacco, переданные во временное управление РФ на фоне обострения дипломатического конфликта между странами.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Japan Tobacco International

Japan Tobacco International

Правительство Японии выразило официальный протест российским властям из-за решения Путина передать активы местного подразделения Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление российской компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент РФ подписал указ о передаче российского бизнеса JTI под контроль местной фирмы «Актив-Динамика» (JSC Industrial Assets). В результате четыре производственных площадки табачного гиганта оказались под контролем российских управленцев. На фоне этих новостей акции Japan Tobacco на бирже в Токио обвалились на 19,3%, что явилось самым большим падением за всю историю компании. В настоящее время государство Япония владеет около трети акций Japan Tobacco.

Министр торговли Японии Ресей Акадзава заявил, что Токио призывает РФ немедленно отменить эти меры. Старшие дипломатические представители и посол Японии в России уже обратились к Кремлю с требованием вернуть имущество.

Обострение отношений и месть за поддержку Украины

Эксперты связывают изъятие имущества с ростом дипломатического напряжения между Токио и Москвой. Отношения ухудшились после визита Путина на оккупированные Южные Курилы, которые Япония считает своими территориями, а также после задержания в РФ японского журналиста и критических заявлений в сторону премьер-министра Японии Санаэ Такаичи.

Кроме того, аналитики отмечают, что действия Кремля могут являться реакцией на решение Японии присоединиться к программе НАТО PURL, в рамках которой финансируются поставки нелетального военного оборудования для Украины, а также предоставление финансовой помощи Киеву.

Масштаб ущерба для табачного гиганта

Japan Tobacco работает в России с 1999 года, удерживая около 41% рынка сигарет и снабжая работой более 4000 человек. По оценкам аналитиков SMBC Nikko Securities, на российский рынок приходится около четверти операционной прибыли компании. Кроме того, в российских банках заблокированными могут остаться от 100 до 200 миллиардов иен ($634 млн — $1,27 млрд) наличных средств компании.

Начиная с 2023 года Россия по подобной схеме изъяла активы многих иностранных компаний из «недружественных стран», в частности Danone, Carlsberg, Nestle и Auchan. Изъятие активов Japan Tobacco стало первым подобного масштаба ударом по японскому бизнесу в РФ.

Что предшествовало

  • Схема «национализации» по-российски

С 2023 года Кремль ввел механизм «временного управления» для имущества компаний из так называемых «недружественных стран». Фактически материнские компании лишают контроля над бизнесом и передают его лояльным Кремлю олигархам или структурам. Ранее по схожей схеме РФ уже забрала активы французской Danone, датского пивоваренного гиганта Carlsberg, швейцарской Nestle и сети Auchan. В случае с Carlsberg и Danone имущество позже позволили продать конкретным покупателям с огромной скидкой.

  • Причина давления — поддержка Украины и НАТО

Япония с самого начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Украину, оказывая финансовую и гуманитарную помощь. Отношения между Токио и Москвой дополнительно обострились после того, как Япония присоединилась к спецпрограмме НАТО (PURL) для финансирования поставок оборудования Украине, а также отправила своих представителей в штаб-квартиру НАТО по координации помощи в Германии.

  • Энергетический риск для Японии

Несмотря на то, что многие японские компании сократили деятельность в РФ, крупные торговые дома Японии (Mitsubishi и Mitsui) до сих пор удерживают доли в российских энергетических проектах, в том числе в газовой добыче «Сахалин-2». Прецедент с Japan Tobacco создает прямую угрозу остальному японскому бизнесу в России.

Россия устроила разборки с Японией из-за соглашения с Украиной

Напомним, в апреле Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии Акиру Муто в Москву и объявило протест. Причиной стало соглашение японской компании Terra Drone с украинским производителем дронов, о котором стало известно в марте. Дипломату сообщили о резком ухудшении двусторонних отношений, которые, по оценке Москвы, достигли самого низкого уровня.

В заявлении российской стороны отдельно упомянули политику нового правительства Японии во главе с Санаэ Такаичи, обвинив его в недружественном курсе по отношению к России. При этом в Токио на момент публикации официально не отреагировали на эти обвинения.

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