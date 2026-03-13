Кремль снова в плюсе: Трамп помог Путину заработать на войну против Украины - Sky News

Владимир Путин / © Associated Press

Хотя нападение на Иран и подрывает заявления Москвы о поддержке своих союзников, конфликт уже приносит пользу российской экономике. Это дает Кремлю все возможности стать одним из главных бенефициаров расширенного конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Sky News.

«Еще несколько недель назад у российской элиты было пасмурное настроение. Бюджет РФ предусматривал базовый показатель в 59 долларов за баррель сырой нефти марки Urals, а в январе доходы от энергетики упали до самого низкого с 2020 года», — отмечают журналисты.

Однако затем Израиль и США напали на Иран. Конфликт перерос в региональную войну, а судоходство через Ормузский пролив остановилось, что привело к резкому росту цен на нефть.

Вместо того чтобы продавать со скидкой из-за западных санкций, российская нефть теперь может получить премиальные цены, поскольку ее основные покупатели — Индия и Китай — пытаются обеспечить поставки энергоресурсов.

Война на Ближнем Востоке идет на пользу России — последние новости

Операция, которую ныне президент США Дональд Трамп оценивает как возможной в четыре-пять недель, значительно истощает американские запасы ракет — как для наступательных, так и для оборонных целей — в то же время, поднимая мировые цены на нефть и природный газ, от которых зависит российская экономика и военный бюджет.

Для Москвы иранский кризис имеет разные положительные стороны, среди которых перспектива роста цен на нефть, разногласия между Европой и США относительно того, как бороться с последствиями, а также отвлечение Вашингтона от войны в Украине.

«Российский диктатор может стать первым победителем углубления кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Трамп потряс мировые энергетические рынки, начав собственную войну. Американский президент надеется, что конфликт скоро закончится, поскольку атаки США и Израиля против Исламской Республики осложняются кризисом в закрытом Ормузском проливе, жизненно важном коридоре для транспортировки нефти», — пишет CNN.