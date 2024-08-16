Кремль создал неэффективную структуру для ответа на вторжение на Курщину – ISW

Оценив действия Кремля, аналитики пришли к выводу, что он не смог предусмотреть возможность значительного украинского вторжения в Россию.

Российские власти и военное командование создают сложную и пока неэффективную структуру для ответа на украинскую операцию в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, Кремль и российское военное командование создают сложную, повторяющуюся и пока неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курскую область.

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов 15 августа объявил о создании при ведомстве "координационного совета" по военным вопросам и вопросам безопасности в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях.

Россияне ожидают, что этот орган должен улучшить поддержку их войск, прикрывающих государственную границу, и будет осуществлять надзор за эффективным обеспечением материально-техническими средствами, координацией между силами, реагирующими на угрозы вдоль границы, инженерным устройством территории и военно-медицинским обеспечением.

В то же время, президент РФ Владимир Путин поставил перед Минобороны, ФСБ и Росгвардией задачи на Курщине. Однако эти структуры пока не предприняли каких-либо заметных шагов для установления более четкого распределения обязанностей.

"Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог предусмотреть возможность значительного украинского вторжения в Россию... Вторжение Украины в Курскскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегической нехватки представлений", – говорится в отчете Института.

Кремль закрывает рот военным блогерам

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По мнению аналитиков, в то же время Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению контроля над информационным пространством РФ, чем к решению военных проблем, в частности, на Курщине.

Так, российские пропагандисты уже начали согласованную кампанию по дискредитации несвязанных с Кремлем так называемых военных блогеров и каналов в соцсетях, распространяющих информацию об операциях Украины в Курской области.

"Кремль, вероятно, пытается спешно создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать избранные российские милблогеры и признанные российские государственные пропагандисты", – оценили в ISW.

К слову, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что благодаря операции в Курской области "добавлена новая, справедливая тема потенциальных переговоров – о территориальной целостности РФ ".

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