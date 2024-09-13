Кремль стремится сохранить независимый имидж Telegram, но получить больше влияниz на работников – ISW

Власти РФ пытаются консолидировать больший контроль над Telegram и более широким российским информационным пространством.

Российские власти стремятся сохранить имидж Telegram как независимой и беспристрастной организации, одновременно пытаясь получить рычаги влияния на проживающих в РФ сотрудников мессенджера.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на информацию от Центра "Досье".

Российское издание, занимающееся расследованиями, Центр "Досье" 12 сентября опубликовало расследование о попытках Кремля консолидировать свое влияние на российское информационное пространство через Telegram накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Также читайте США обвинили РФ во вмешательстве в выборы: Белый дом объявил жесткое противодействие кампаниям влияния

Издание получило документы, свидетельствующие о том, что администрация президента России инвестировала миллионы рублей в создание сети Telegram-каналов и задействование уже существующих каналов в рамках усилий Кремля получить дальнейшее влияние и контроль над нарративами в информационном пространстве в период с 2018 по 2021 год.

В документах признается, что администрация президента РФ конкурировала с российской пропагандисткой и главным редактором RT Маргаритой Симоньян за влияние на известные российские Telegram-каналы.

Центр "Досье" сообщил, что администрация президента также определила приоритет сохранения вида Telegram как независимой и беспристрастной организации, одновременно пытаясь получить рычаги влияния на проживающих в РФ сотрудников мессенджера.

"Расследование Центра "Досье" согласовывается с текущими усилиями Кремля консолидировать больший контроль над Telegram и более широким российским информационным пространством, о чем ISW регулярно отчитывается", – резюмировали в Институте изучения войны.

К слову, недавно начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности государства. По его словам, хотя закрытие мессенджера технически сложное, но это можно сделать.

Читайте также: